Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом

Биньямин Нетаньяху опубликовал в соцсетях сгенерированное ИИ изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Так израильский премьер вновь заявил, что Иран представляет для страны экзистенциальную угрозу.

Публикация появилась за два дня до парламентских выборов в Израиле. В своём сообщении глава правительства сослался на высказывания правого публициста Юваля Блумберга, который заявил, что получение Тегераном ядерного оружия перечеркнёт все остальные политические споры и внутренние конфликты. По этой логике, любые скандалы и текущие разногласия оказываются второстепенными на фоне опасности, исходящей от Ирана и связанных с ним сил.

В опубликованном тексте также утверждалось, что у Израиля осталось ограниченное окно возможностей, пока в Белом доме находится Дональд Трамп. Блумберг в пересказе Нетаньяху настаивал, что в ближайшие два года государство должно сосредоточить все ресурсы на решении иранского вопроса. Он также связал возможную смену власти в Израиле с риском того, что новое руководство не сможет довести эту линию до конца.

«У нас есть ещё два года, чтобы Трамп завершил работу в Иране, и неизвестно, что будет после этого — будь то Камала Харрис или какая-то другая посредственная фигура. Это время, которое у нас осталось, чтобы завершить необходимую работу и обеспечить наше физическое существование в ближайшие годы. Все необходимые ресурсы государства должны быть вложены в эту миссию», — говорится в сообщении.

Пост быстро вызвал резкую реакцию у оппонентов премьера. Лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот обвинил Нетаньяху в попытке запугать граждан перед голосованием и заявил, что тот впал в истерику. По его мнению, премьер не сумел добиться поставленных целей в противостоянии с Ираном, а теперь вновь использует старую тактику давления на избирателей через страх.

Ранее Life.ru сообщал, что Нетаньяху заявил о переговорах с Дональдом Трампом по поводу свержения власти в Иране. 20 октября израильский премьер рассказал, что обсуждал эту тему с американским президентом, в том числе во время разговора 18 октября. По словам политика, смена руководства в Тегеране остаётся одной из ключевых целей Израиля. Нетаньяху также связывал ослабление Ирана с перспективой прекращения активности «Хезболлы» и изменением ситуации в регионе.