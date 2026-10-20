Нетаньяху заявил, что обсуждал с Трампом свержение власти в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность свержения действующей власти в Иране. Последний разговор на эту тему состоялся 18 октября, заявил израильский премьер во время выступления в Кирьят-Шмоне.

По словам Нетаньяху, смена политического руководства в Тегеране остаётся одной из главных целей Израиля. Он считает, что падение иранских властей приведёт к прекращению деятельности ливанского движения «Хезболла» и откроет путь к миру с Ливаном.

«Я полон решимости завершить эту задачу. Завершение задачи означает свержение режима в Иране», — подчеркнул премьер, добавив, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Трампом, в том числе двумя днями ранее.

Своё заявление Нетаньяху сделал на церемонии открытия учебного года в новом университете Кирьят-Шмоны недалеко от ливанской границы. Он сообщил, что израильская армия существенно ослабила силы «Хезболлы» на юге Ливана и создала там зону безопасности.

Однако, по мнению премьера, пока действующее руководство Ирана остаётся у власти, Тегеран способен восстановить военный потенциал и поддержку союзных вооружённых группировок. Нетаньяху также обвинил иранские власти в намерении возобновить работу над ядерным оружием.

«Мы должны завершить устранение иранского режима — это главное. Я обсуждал это с президентом Трампом не раз, в том числе позавчера», — отметил глава израильского правительства.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность новой масштабной военной операции против Ирана перед выборами в обеих странах. По данным Axios, речь шла о совместных ударах по иранским военным и ядерным объектам. Израильский премьер выражал обеспокоенность предполагаемыми попытками Тегерана восстановить свою ядерную программу. При этом в Белом доме отрицали, что лидеры обсуждали возобновление боевых действий, а сам Трамп обещал не атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.