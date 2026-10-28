Двум британцам предъявили обвинения по делу об инциденте у базы Фэрфорд

Двум жителям Лондона предъявили обвинения по делу об инциденте возле авиабазы Фэрфорд, которую используют американские ВВС. Одному из фигурантов вменяют содействие иностранной разведке — британская полиция считает, что речь идёт об Иране. О решении привлечь мужчин к ответственности сообщила Королевская прокурорская служба.

Оба обвиняемых — 24-летние британцы. По версии прокуратуры, Мохмед Ахмад Абдулкарим выступал посредником между группой мужчин и предполагаемым куратором по имени Али. Нуману Эссгиру вменяют действия у охраняемого объекта во вред безопасности или интересам Великобритании: обвинение связано с предполагаемой съёмкой периметра базы 22 августа.

На слушаниях в Вестминстерском магистратском суде прокуратура изложила свою версию событий 27 сентября. По её данным, Али поручил мужчинам доставить к Фэрфорду три фургона с ёмкостями с бензином, припарковать их и уйти. Позднее группа получила сообщение о якобы находившейся в машинах бомбе, после чего один из участников позвонил в полицию.

Прибывшие сотрудники задержали пятерых мужчин. В фургонах обнаружили бензин, однако обследование не выявило взрывных устройств. По версии обвинения, Абдулкарим закупал оборудование для выполнения задания и получил от Али несколько переводов на общую сумму около 70 тысяч фунтов стерлингов.

Полиция предполагает, что Али находится за пределами Великобритании и действует в интересах Тегерана. Иран отрицает причастность к инциденту. Абдулкарима отпустили под залог с ограничениями, Эссгир остался под стражей. Следующее заседание назначено на 20 ноября в лондонском суде Олд-Бейли.