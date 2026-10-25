Министр обороны Британии призвал подготовиться к войне за 1000 дней

У Великобритании осталось чуть больше тысячи дней, чтобы подготовиться к возможной войне. Такой срок обозначил министр обороны страны Уэс Стритинг, предупредив, что к 2030 году потенциальные противники Лондона могут получить достаточно сил для нападения. Свою оценку он изложил в статье для The Telegraph.

«К 2030 году мощь их сил и военной экономики может позволить им пойти в атаку», — предупредил глава британского военного ведомства.

По словам Стритинга, намерения противников причинить Великобритании вред давно известны, однако теперь меняются их реальные возможности. Министр считает, что конкурирующие державы стремительно модернизируют вооружённые силы и наращивают оборонное производство.

В этих условиях Лондону необходимо подготовить армию к ведению боевых действий совместно с союзниками. Стритинг призвал укреплять сотрудничество прежде всего с НАТО и США, чтобы обеспечить стране необходимую военную поддержку.

Отдельной задачей министр назвал восстановление собственного оборонно-промышленного потенциала. По его мнению, Британия должна опережать возможных противников не только в разработке новых технологий, но и в масштабах выпуска вооружений.

При этом Стритинг рассматривает подготовку к войне как способ её предотвращения. Укрепление обороны, по его замыслу, должно заставить потенциальных противников отказаться от нападения. Если же сдерживание не сработает, страна должна быть готова к вооружённому столкновению.

Ранее Life.ru рассказывал, что начальник Генерального штаба британских сухопутных войск Роли Уокер призвал население готовиться к возможной войне. Генерал предупредил об ухудшении международной обстановки и необходимости дополнительных усилий для укрепления обороны. Одновременно Лондон предпринимает практические шаги по расширению военного производства. В частности, 22 октября в Британии впервые за 20 лет возобновили выпуск стволов для танковых орудий. Новый завод Rheinmetall в Телфорде будет производить компоненты для британских танков Challenger 3 и артиллерийских систем.