Глава Генштаба призвал подданных Великобритании готовиться к войне и жертвам

Жителям Великобритании придётся готовиться к возможной войне и жертвам ради укрепления национальной обороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба британских сухопутных войск генерал Роли Уокер, его цитирует The Independent.

Во время выступления перед примерно 700 военнослужащими в гарнизоне Каттерик в Северном Йоркшире генерал предупредил, что международная обстановка становится всё опаснее. По его словам, Великобритания приближается к моменту, когда армии вновь может потребоваться участие в боевых действиях.

«Вы этого ещё не знаете, но вы понадобитесь нашей стране», — обратился Уокер к солдатам.

Военачальник считает, что британским политикам вскоре предстоит откровенно поговорить с населением об угрозах безопасности. Власти должны объяснить гражданам, почему оборона требует дополнительных усилий и на какие жертвы обществу придётся согласиться ради защиты страны.

Уокер подчеркнул, что ответственность за безопасность Великобритании лежит не только на профессиональных военных. По его мнению, население должно понимать задачи армии, поддерживать её и быть готовым участвовать в обеспечении национальной обороны.

Особое внимание генерал уделил молодым военнослужащим. Он напомнил, что в случае вооружённого конфликта основная тяжесть сухопутных боёв ляжет на плечи рядовых солдат, в том числе наименее опытных.

Предупреждение прозвучало на фоне споров о военном бюджете Великобритании. По данным издания, правительство испытывает трудности с финансированием оборонных планов, а дефицит предусмотренных на эти цели средств оценивается примерно в пять миллиардов фунтов стерлингов. При этом никаких решений о мобилизации граждан Уокер не объявлял.