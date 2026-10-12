Песков назвал европейских лидеров «партией войны»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал европейские страны «партией войны», которая препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва гораздо позитивнее воспринимает посреднические усилия США и благодарна американским переговорщикам.

«Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути к мирному урегулированию. Европейцы — скорее партия войны, которая продолжает делать всё, чтобы не дать этой войне остановиться», — заявил Песков во время общения с журналистами.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о расхождениях между Вашингтоном и европейскими столицами в подходах к украинскому конфликту. Журналисты обратили внимание на заявления Дональда Трампа о необходимости смены руководства Украины, а также на поддержку Владимира Зеленского со стороны главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Великобритании.

Пескова спросили, рассчитывает ли Москва на раскол между США и Евросоюзом и может ли подобное противоречие повлиять на переговорный процесс. Однако представитель Кремля не стал прямо оценивать перспективы такого раскола, сосредоточившись на различиях в подходах западных стран.

«Нам больше импонируют усилия американских переговорщиков, и мы благодарны», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков предупредил об осложнении переговоров по Украине в случае подключения европейских стран. Тогда представитель Кремля также заявил, что, в отличие от США, европейские государства, по его мнению, препятствуют завершению конфликта.