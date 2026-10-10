«Устроили грандиозную истерику?»: Гавришко заподозрила Киев в срыве на переговорах

Досрочное завершение переговоров Украины и США в Майами могло быть связано с новыми требованиями Киева о поставках американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Такое предположение высказала украинский историк Марта Гавришко на своей странице в социальной сети X.

Исследователь обратила внимание на неожиданно короткую продолжительность дипломатических консультаций. По её словам, участникам хватило всего одного дня, хотя изначально предполагалось продолжение встречи. Гавришко задалась вопросом, не устроили ли представители Киева очередную истерику, добиваясь дополнительного американского вооружения.

Историк также выразила недоумение по поводу обстоятельств завершения диалога. Она подчеркнула, что подобные ситуации вызывают всё больше вопросов о происходящем за закрытыми дверями. При этом никаких конкретных подробностей возможных разногласий Гавришко не привела.

Ранее стало известно, что переговоры представителей Украины, США, Евросоюза и НАТО в Майами закончились раньше запланированного срока. Участники отказались от продолжения консультаций на следующий день. Причины такого решения не раскрывались.

Ранее Life.ru сообщал о досрочном завершении переговоров по Украине в Майами. Об отмене второго дня встреч рассказал журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на осведомлённый источник. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о состоявшихся консультациях с представителями Украины, НАТО и Евросоюза. Участники обсуждали возможные способы урегулирования конфликта до наступления зимы и обеспечение долгосрочного мира. В повестку также вошли энергетическая безопасность, экспорт зерна и предоставление гарантий Киеву. При этом американская сторона охарактеризовала состоявшиеся дискуссии как конструктивные.