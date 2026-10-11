Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал правительства Великобритании и стран Евросоюза отказаться от политики, разжигающей конфликт. По его мнению, европейские граждане хотят мира и ожидают того же от украинского руководства.

«Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», — написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее Кирилл Дмитриев оценил миротворческие инициативы президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский лидер своими действиями придаёт дополнительный импульс урегулированию украинского конфликта. Хозяин Белого дома заявил, что Украине необходим новый лидер, способный договориться с Россией. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность заключить соглашение, однако не воспользовался ею.