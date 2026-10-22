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Опубликовано 22 октября, 19:35

Британия спустя 20 лет возобновила выпуск танковых стволов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

В Великобритании впервые за два десятилетия возобновили производство стволов для танковых орудий. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 22 октября официально открыл предприятие UK Gun Hall в городе Телфорд. Об этом сообщило Минобороны Соединённого королевства.

При этом завод начал работать ещё до торжественной церемонии. Изготовление казёнников и затворов стартовало в мае 2026 года, а уже в июне предприятие приступило к выпуску стволов. На запуск производства с нуля потребовалось восемь месяцев.

Площадка площадью 11,5 тысячи квадратных метров предназначена для изготовления компонентов орудий калибра 120 и 155 миллиметров. В частности, её продукцию планируют использовать для модернизированных британских танков Challenger 3 и перспективных артиллерийских систем.

По расчётам Rheinmetall, после выхода на максимальную мощность завод сможет ежегодно выпускать до 245 стволов двух калибров и более 50 казёнников.

Сейчас на предприятии трудятся 35 человек. В дальнейшем компания намерена увеличить штат до более чем 100 квалифицированных специалистов. Подготовку британские сотрудники проходили на заводе Rheinmetall в немецком Унтерлюсе, где изучали технологии точной обработки деталей и контроля качества.

В перспективе концерн также рассчитывает использовать при изготовлении орудийных компонентов сталь британской компании Sheffield Forgemasters. Это позволит расширить участие местных поставщиков в производстве вооружений.

Открытие завода стало частью военно-промышленного сотрудничества Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House.

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Ранее Life.ru сообщал о стремительном наращивании производства вооружений в Европе. В публикации от 20 октября приводились слова президента Сербии Александра Вучича, который выразил обеспокоенность масштабами европейского перевооружения.

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Матвей Константинов
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