Британия спустя 20 лет возобновила выпуск танковых стволов

В Великобритании впервые за два десятилетия возобновили производство стволов для танковых орудий. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall 22 октября официально открыл предприятие UK Gun Hall в городе Телфорд. Об этом сообщило Минобороны Соединённого королевства.

При этом завод начал работать ещё до торжественной церемонии. Изготовление казёнников и затворов стартовало в мае 2026 года, а уже в июне предприятие приступило к выпуску стволов. На запуск производства с нуля потребовалось восемь месяцев.

Площадка площадью 11,5 тысячи квадратных метров предназначена для изготовления компонентов орудий калибра 120 и 155 миллиметров. В частности, её продукцию планируют использовать для модернизированных британских танков Challenger 3 и перспективных артиллерийских систем.

По расчётам Rheinmetall, после выхода на максимальную мощность завод сможет ежегодно выпускать до 245 стволов двух калибров и более 50 казёнников.

Сейчас на предприятии трудятся 35 человек. В дальнейшем компания намерена увеличить штат до более чем 100 квалифицированных специалистов. Подготовку британские сотрудники проходили на заводе Rheinmetall в немецком Унтерлюсе, где изучали технологии точной обработки деталей и контроля качества.

В перспективе концерн также рассчитывает использовать при изготовлении орудийных компонентов сталь британской компании Sheffield Forgemasters. Это позволит расширить участие местных поставщиков в производстве вооружений.

Открытие завода стало частью военно-промышленного сотрудничества Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House.