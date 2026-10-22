Дания подтвердила закупку дальнобойных ракет для истребителей F-35
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Дания официально подтвердила закупку дальнобойных ракет, которые позволят её вооружённым силам наносить удары с истребителей F-35 и наземных пусковых установок. Об этом на пресс-конференции объявил министр обороны страны Йеппе Брус, назвав новые вооружения важным шагом в укреплении национальной безопасности.
«Эти приобретения являются важным шагом на пути к тому, чтобы Дания стала лучше защищать себя, усилила НАТО и увеличила нашу способность нанести ответный удар», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
При этом ключевые параметры сделки министр раскрывать не стал. Он отказался уточнить, сколько именно ракет приобретает Копенгаген, во сколько обойдётся закупка и где будут размещены новые вооружения.
Ранее датский телеканал TV2 сообщил, что речь идёт о двух типах ракет. Первый — авиационные Joint Strike Missile (JSM), разработанные норвежской компанией Kongsberg совместно с американскими партнёрами. Эти ракеты предназначены для применения с истребителей пятого поколения F-35.
Вторая система — наземные крылатые ракеты Anthem американской компании Covenant. В отличие от авиационных JSM, их предполагается запускать с наземных установок. Оба типа вооружений должны расширить возможности датской армии по поражению удалённых целей.
Решение обзавестись дальнобойным высокоточным оружием власти Дании приняли ещё в сентябре 2025 года. В Копенгагене объясняли этот шаг необходимостью усилить обороноспособность страны и возможности сдерживания потенциальных противников. Тогда планы датского правительства вызвали критику со стороны Москвы.
Ранее Life.ru сообщал, что Дания отказалась заключать соглашение с Россией о предотвращении опасных военных инцидентов на море. 18 октября российское посольство в Копенгагене заявило, что датские власти не поддержали инициативу Москвы по снижению риска столкновений военных кораблей и авиации. В дипмиссии также обвинили Данию в использовании подобных инцидентов для оправдания курса на милитаризацию.