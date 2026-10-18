Дания не поддержала предложение России заключить соглашение о предотвращении опасных инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Об этом сообщили в российском посольстве в Копенгагене.

По словам дипломатов, Москва неоднократно предлагала датской стороне создать правовую основу для предотвращения подобных ситуаций. В качестве примера в посольстве привели инцидент между вертолётом датских ВВС и российским корветом «Сообразительный».

«Россия неоднократно предлагала Дании подписать такой документ, создающий правовую основу для избежания таких ситуаций, как между вертолетом датских ВВС и корветом ВМФ России «Сообразительный». Сегодня остается только констатировать, что инициатива России по деэскалации не встретила понимания», — отметили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что вопрос предотвращения опасных сближений военных кораблей и авиации остаётся актуальным. При этом российские дипломаты обвинили датские власти в нежелании выработать совместные механизмы урегулирования подобных ситуаций. Кроме того, в диппредставительстве заявили, что Копенгаген использует подобные инциденты для формирования у населения представления о российской угрозе и оправдания курса на милитаризацию.