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Опубликовано 24 сентября, 17:57

Разведка Дании не увидела признаков подготовки России к вторжению в НАТО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военная разведка Дании не видит признаков того, что Россия готовит полномасштабное вторжение в одну из стран НАТО. Об этом заявил глава ведомства Томас Аренкиль на совместном брифинге с министром обороны Йеппе Бруусом, передаёт Sweden Herald.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», — сказал Аренкиль.

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При этом ранее датская военная разведка повысила вероятность ограниченного удара России по одной или нескольким странам НАТО до уровня «низкий, но растущий». В Копенгагене допускали отдельные атаки беспилотниками или ракетами по инфраструктуре, связанной с поддержкой Украины, а также усиление диверсий и кибератак. Но полномасштабное вторжение России в страну альянса разведка по-прежнему называла маловероятным.

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Юрий Лысенко
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