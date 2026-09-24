Разведка Дании не увидела признаков подготовки России к вторжению в НАТО

Военная разведка Дании не видит признаков того, что Россия готовит полномасштабное вторжение в одну из стран НАТО. Об этом заявил глава ведомства Томас Аренкиль на совместном брифинге с министром обороны Йеппе Бруусом, передаёт Sweden Herald.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», — сказал Аренкиль.

При этом ранее датская военная разведка повысила вероятность ограниченного удара России по одной или нескольким странам НАТО до уровня «низкий, но растущий». В Копенгагене допускали отдельные атаки беспилотниками или ракетами по инфраструктуре, связанной с поддержкой Украины, а также усиление диверсий и кибератак. Но полномасштабное вторжение России в страну альянса разведка по-прежнему называла маловероятным.