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Опубликовано 24 сентября, 01:26

AP: Военные Британии не видят стремления Путина к конфликту с НАТО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин не стремится к прямой конфронтации с НАТО. Такой вывод британского правительства привёл представитель Министерства обороны Великобритании в беседе с Associated Press.

«По оценке Великобритании, [президент России Владимир] Путин не стремится к прямой конфронтации с НАТО», — заявил источник агентства.

На этом фоне официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии стали осторожнее говорить о перспективах серьёзной эскалации. Как отмечает AP, ранее власти этих стран на протяжении нескольких лет призывали западные государства занять более жёсткую позицию в отношении Москвы.

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Ранее Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что Москва не планирует нападение на Европу. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, распространение заявлений о российской угрозе европейские страны используют как обоснование для поддержки Украины и увеличения собственных военных расходов.

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Лия Мурадьян
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