AP: Военные Британии не видят стремления Путина к конфликту с НАТО

Президент России Владимир Путин не стремится к прямой конфронтации с НАТО. Такой вывод британского правительства привёл представитель Министерства обороны Великобритании в беседе с Associated Press.

«По оценке Великобритании, [президент России Владимир] Путин не стремится к прямой конфронтации с НАТО», — заявил источник агентства.

На этом фоне официальные лица Латвии, Литвы и Эстонии стали осторожнее говорить о перспективах серьёзной эскалации. Как отмечает AP, ранее власти этих стран на протяжении нескольких лет призывали западные государства занять более жёсткую позицию в отношении Москвы.

Ранее Владимир Путин заверил американского лидера Дональда Трампа, что Москва не планирует нападение на Европу. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, распространение заявлений о российской угрозе европейские страны используют как обоснование для поддержки Украины и увеличения собственных военных расходов.