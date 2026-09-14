Кипрский обозреватель Алекс Христофору назвал суровой реакцию Владимира Путина на энергетический кризис в европейском регионе. Аналитик подчеркнул, что глава российского государства абсолютно прав в своих суждениях. По его оценке, Евросоюз годами требовал снижения тарифов, вводил рестрикции против поставщиков и оказывал мощное политическое давление на Москву.

Эксперт добавил, что зарубежные партнёры сами добивались отказа от прежних условий взаимодействия. В итоге иностранным потребителям теперь придется выкладывать гигантские суммы за энергоресурсы. Христофору резюмировал логику происходящего предупреждением: европейцам следует приготовиться отдавать полторы тысячи долларов вместо былых ста пятидесяти.

Текущая статистика торгов подтверждает этот неблагоприятный сценарий. Котировки на лондонской площадке ICE подскочили на пять процентов, преодолев отметку в 1000 единиц за расчетный объём сырья. Подобных показателей на континенте не фиксировали с конца декабря 2022 года.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал высокие цены на газ в Европе «ценой глупости». Глава РФПИ связал рост стоимости с решением Евросоюза отказаться от доступных поставок российского газа.