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Регион
Опубликовано 14 сентября, 11:22

Будьте готовы платить: На Западе признали абсолютную правоту суровых слов Путина о ЕС

Обозреватель Христофору счёл справедливыми слова Путина о газовом кризисе в ЕС

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Обложка © РИА Новости / Александр Казаков

Кипрский обозреватель Алекс Христофору назвал суровой реакцию Владимира Путина на энергетический кризис в европейском регионе. Аналитик подчеркнул, что глава российского государства абсолютно прав в своих суждениях. По его оценке, Евросоюз годами требовал снижения тарифов, вводил рестрикции против поставщиков и оказывал мощное политическое давление на Москву.

Эксперт добавил, что зарубежные партнёры сами добивались отказа от прежних условий взаимодействия. В итоге иностранным потребителям теперь придется выкладывать гигантские суммы за энергоресурсы. Христофору резюмировал логику происходящего предупреждением: европейцам следует приготовиться отдавать полторы тысячи долларов вместо былых ста пятидесяти.

Текущая статистика торгов подтверждает этот неблагоприятный сценарий. Котировки на лондонской площадке ICE подскочили на пять процентов, преодолев отметку в 1000 единиц за расчетный объём сырья. Подобных показателей на континенте не фиксировали с конца декабря 2022 года.

Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России
Путин напомнил Европе, что она сама настояла на рыночных ценах на газ из России

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал высокие цены на газ в Европе «ценой глупости». Глава РФПИ связал рост стоимости с решением Евросоюза отказаться от доступных поставок российского газа.

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Оксана Попова
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