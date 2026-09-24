Разведка Дании повысила вероятность «удара России по НАТО»

Датская военная разведка вновь предупредила о возможном военном столкновении России со странами НАТО. По новой оценке ведомства, существует «низкий, но растущий» риск ограниченного российского удара по одному или нескольким государствам альянса, граничащим с РФ. Такой сценарий, как считают в Копенгагене, теоретически может реализоваться уже в ближайшие месяцы.

Глава датской военной разведки Томас Аренкиль привёл сразу несколько возможных сценариев. В их числе — отдельные удары беспилотниками или ракетами большой дальности по инфраструктуре, связанной с поддержкой Украины, а также появление небольшого числа российских военных в приграничной зоне одной из стран НАТО. В последнем случае, по версии разведки, Москва могла бы объяснить действия необходимостью защиты русскоязычного населения.

В Копенгагене считают, что целью гипотетической ограниченной атаки было бы не завоевание территории страны НАТО, а попытка проверить единство альянса и спровоцировать разногласия между его участниками. При этом датская разведка подчёркивает, что полномасштабное вторжение России в одну из стран блока по-прежнему считается маловероятным, хотя теперь ведомство уже не исключает такой сценарий полностью.

Отдельно в оценке говорится об ожидаемом усилении так называемой гибридной активности. Датские спецслужбы полагают, что в ближайшие месяцы атаки против западных стран и НАТО могут стать чаще, а их последствия — серьёзнее. Среди возможных угроз называются диверсии и разрушительные кибератаки на критическую инфраструктуру.

На фоне этих выводов датское Агентство общественной безопасности повысило уровень угрозы разрушительных кибератак с среднего до высокого. Ведомство утверждает, что считает вероятными попытки атак на датскую критическую инфраструктуру и призывает государственные структуры и компании усилить защиту.

При этом министр обороны Дании Йеппе Бруус отдельно уточнил, что нынешняя оценка не говорит о вероятном военном нападении непосредственно на Данию. Разведка рассматривает прежде всего риски для государств НАТО, имеющих общую границу с Россией. Москва обвинения в подготовке атак на государства НАТО отвергает. Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял, что у России нет причин, планов или необходимости нападать на страны альянса, а подобные заявления западных политиков и спецслужб формируют образ РФ как постоянной угрозы.