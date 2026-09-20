Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет военного конфликта между НАТО и Россией и намерен не допустить втягивания своей страны в боевые действия. Данное заявление он сделал в личном блоге.

По мнению Фицо, некоторые западные политики пытаются приблизить прямое столкновение альянса с Москвой. Он связал это с провалом стратегии, которая, предполагала нанести России поражение с помощью украинской армии.

«Провал стратегии по уничтожению России посредством войны на Украине заставляет ряд западных политиков полагать, что если этой цели не удаётся достичь силами украинской армии и при её всесторонней поддержке, то необходимо приложить все усилия для провоцирования конфликта между НАТО и Россией», — заявил Фицо.

По словам политика, «кто-то лишился рассудка», ведь Россию невозможно победить в обычной войне.

На этом фоне глава правительства пообещал сделать всё возможное, чтобы Братислава не оказалась втянула в конфликт с Россией или любой другой страной.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Правительство Словакии не станет отправлять своих военных за границу для участия в войне против России по сфабрикованному поводу. Он подчеркнул, что до тех пор, пока у власти остаётся его кабинет, ни один словацкий солдат не будет направлен за пределы страны воевать с Россией или любой другой страной на основании вымышленного предлога.