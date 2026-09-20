Правительство Словакии не направит военных за рубеж для войны с Россией под сфабрикованным предлогом. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в соцсетях.

«Пока у власти находится моё правительство, никто не отправит словацких солдат за пределы Словакии воевать с Россией или любой другой страной на основании сфабрикованного предлога», — сказал он.

По мнению премьера, государства, которые провоцируют столкновение НАТО и России ради собственных интересов, должны сами отвечать за последствия. Перекладывать эту ответственность на других участников альянса недопустимо, подчеркнул Фицо.

Он отметил, что создать повод для войны несложно. При этом словацкие власти, по его словам, способны отличить реальное нападение на страну НАТО от иных ситуаций. Ранее премьер заявлял о поиске предлога для масштабного конфликта между альянсом и Москвой.

Фицо также оспорил призывы к солидарности в Евросоюзе. Он указал, что государства объединения не могут проявить её даже в вопросе цен на электроэнергию. Другим примером разобщённости премьер назвал возвращение контроля на внутренних границах Шенгенской зоны. Антироссийская риторика, по его оценке, помогает западным политикам отвлекать внимание от собственных проблем.

Ранее Фицо счёл ошибочным решение Киева не заключать мирный договор в апреле 2022 года. Он утверждал, что украинские власти тогда последовали советам Запада. По мнению премьера, расчёт на подчинение России через украинский конфликт не оправдался. Фицо подчеркнул, что его кабинет не поддерживает такую стратегию и не предоставляет Киеву безвозмездную военную помощь или военные кредиты. Он также заявил о продолжении продвижения российских войск и призвал без промедления приступить к мирным переговорам.