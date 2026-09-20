Украина ошиблась, когда в апреле 2022 года прислушалась к Западу и не заключила мирный договор, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Такую оценку он высказал в видеообращении к согражданам в соцсетях.

«Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобный Запад и не подписала подготовленный договор о мире», — заявил премьер.

По словам Фицо, российские войска продолжают продвигаться вглубь украинской территории. Он также считает, что никакая международная сила не сможет заставить Москву отказаться от территорий под контролем её военных.

Премьер назвал неудачной западную стратегию подчинения России через конфликт на Украине. Он подчеркнул, что его правительство отвергает этот подход и не участвует в безвозмездных военных поставках или предоставлении военных кредитов Киеву.

Фицо обвинил Запад в том, что тот более четырёх лет способствовал продолжению боевых действий. Глава словацкого правительства призвал немедленно начать мирные переговоры.

Ранее Фицо предупредил об угрозе прямого столкновения НАТО и России. По его мнению, некоторые западные политики допускают такой сценарий после неудачи попыток добиться поражения Москвы силами украинской армии. Премьер заявил, что победить Россию в войне с применением обычных вооружений невозможно. Он считает, что попытка добиться такого исхода неизбежно поставит вопрос об использовании ядерного оружия. Фицо призвал учитывать последствия подобного развития событий с учётом российского ядерного арсенала.