Фидан обсудил урегулирование на Украине с вице-премьером России в Турции

Переговоры об урегулировании конфликта на Украине прошли в Турции с участием российского вице-премьера. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

Министр рассказал, что лично встретился с представителем российского правительства в минувшую пятницу.

«Совсем недавно к нам приезжал заместитель премьер-министра России. Мы встречались в прошедшую пятницу. Он передал нам точку зрения России. Мы её оцениваем», — сказал Фидан.

Глава МИД отказался раскрывать требования Москвы и Киева к урегулированию. При этом он дал понять, что переговоры затронули безопасность в Чёрном море и предложения Анкары.

По оценке Фидана, многочисленные инициативы пока не позволяют рассчитывать на скорое достижение устойчивых результатов. Тем не менее он считает необходимым продолжать дипломатическую работу. При реализации новых договорённостей министр предложил учитывать опыт прежних соглашений.