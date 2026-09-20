Фидан обсудил урегулирование на Украине с вице-премьером России в Турции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Переговоры об урегулировании конфликта на Украине прошли в Турции с участием российского вице-премьера. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.
Министр рассказал, что лично встретился с представителем российского правительства в минувшую пятницу.
«Совсем недавно к нам приезжал заместитель премьер-министра России. Мы встречались в прошедшую пятницу. Он передал нам точку зрения России. Мы её оцениваем», — сказал Фидан.
Глава МИД отказался раскрывать требования Москвы и Киева к урегулированию. При этом он дал понять, что переговоры затронули безопасность в Чёрном море и предложения Анкары.
По оценке Фидана, многочисленные инициативы пока не позволяют рассчитывать на скорое достижение устойчивых результатов. Тем не менее он считает необходимым продолжать дипломатическую работу. При реализации новых договорённостей министр предложил учитывать опыт прежних соглашений.
Ранее сообщалось, что Москва запросила у Анкары пояснения о возможной передаче Киеву американского оружия из турецких запасов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона направила свои вопросы и ожидает ответа. До этого Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможной поставке Украине вооружений, которые находятся в Турции. В документах упоминались 12 пусковых установок M270, свыше 2,5 тыс. ракет M26 и 47 тыс. артиллерийских боеприпасов. Позднее появилась информация о возможной передаче ещё 70 ракет ATACMS. Россия обратилась за официальными разъяснениями как к Турции, так и к США. В российском МИД предупредили, что такая сделка может повлечь новые жертвы и осложнить отношения Москвы с обеими странами.
Больше новостей о международных поставках вооружений и военной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.