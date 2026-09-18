МИД: Россия ждёт ответа Турции по возможной передаче оружия Киеву

Россия ожидает от Турции разъяснений по поводу возможной передачи Украине американского оружия из турецких запасов. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«История хорошо известна, мы поставили все вопросы перед турецкой стороной. Ожидаем ответа и соответствующих разъяснений», — сказал дипломат.