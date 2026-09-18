МИД: Россия ждёт ответа Турции по возможной передаче оружия Киеву
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Россия ожидает от Турции разъяснений по поводу возможной передачи Украине американского оружия из турецких запасов. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«История хорошо известна, мы поставили все вопросы перед турецкой стороной. Ожидаем ответа и соответствующих разъяснений», — сказал дипломат.
Напомним, Госдепартамент США уведомил Конгресс о возможной передаче Украине американских вооружений, находящихся в Турции. В документах фигурировали 12 пусковых установок M270, более 2,5 тысячи ракет M26 и 47 тысяч артиллерийских боеприпасов. Позже стало известно и о возможной передаче 70 ракет ATACMS. Москва запросила у Штатов и Турции официальные разъяснения. В МИД РФ предупреждали, что подобная сделка может привести к новым жертвам и осложнить отношения с обеими странами. В Турции объяснили огласку поставок оружия Украине «некомпетентностью» властей.
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