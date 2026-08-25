Турцию предостерегли от опасного шага из-за гнева России

Отношения Москвы и Анкары могут войти в период охлаждения, если Турция согласится передать американское оружие для последующей отправки на Украину. Такой прогноз сделал обозреватель газеты Ekonomim Ильтер Туран.

По его версии, США могут выкупить у Анкары ранее поставленные ей вооружения, а затем переправить их Киеву. Окончательное решение по этой схеме пока не подтверждено. Туран считает, что подобный шаг станет признаком сближения Турции с Вашингтоном и НАТО.

По оценке автора, Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в ухудшении отношений с Дональдом Трампом и может придать связям с США больший вес во внешней политике. Одновременно передача части арсенала способна ослабить оборонные возможности самой республики и ухудшить её диалог с Россией, говорится в колонке. Прежняя роль Анкары как самостоятельного посредника между Москвой и Североатлантическим альянсом в таком случае окажется под вопросом.

Ранее в документах американского Конгресса появилась информация о возможной отправке Украине вооружений из Турции. В перечне упоминались пусковые установки M270, ракеты M26, артиллерийские снаряды и ATACMS. Москва запросила у Вашингтона и Анкары официальные разъяснения. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, ответа от обеих сторон пока не поступило.

Ранее также Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне. Теперь нападение на любое из трёх государств будет рассматриваться как агрессия против всего союза. Эксперты полагают, что это может нести риски для России, хотя сам договор не преследует антироссийских целей.