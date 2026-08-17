«Тревожный знак»: Востоковед оценил риски для РФ от союза Турции, Пакистана и Саудовской Аравии

Оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии потенциально может нести риски для России, хотя сам договор не преследует антироссийских целей, считает востоковед Сергей Балмасов. Он обратил внимание на сочетание военных возможностей и ресурсов трёх стран.

Специалист напомнил, что Москва уже сталкивалась с активностью Анкары и Эр-Рияда на Кавказе. По его оценке, сейчас дополнительным фактором становится объединение возможностей трёх государств.

«А теперь мы имеем современную турецкую армию и развивающиеся технологии, плюс саудовские деньги, плюс пакистанское ядерное оружие. И это потенциально тревожный знак», — заявил собеседник «Ридуса».

При этом главную потенциальную угрозу новый альянс представляет для Ирана, считает эксперт. По его оценке, само соглашение появилось на фоне разочарования стран региона в способности США гарантировать им безопасность.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Мекканское соглашение шагом к объединению Ближнего Востока. Американский лидер заявил, что оборонный пакт поможет Турции, Пакистану и Саудовской Аравии эффективнее обеспечивать собственную безопасность.