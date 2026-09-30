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Опубликовано 30 сентября, 19:44

Россия выразила протест послу Дании из-за инцидента с военным вертолётом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Посла Дании в Москве вызвали в МИД России, где ему заявили протест в связи с инцидентом между датским военным вертолётом и российским кораблём в Балтийском море. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве считают, что манёвры воздушного судна ВВС Дании представляли опасность для российского экипажа и нарушали положения Конвенции ООН по морскому праву. Претензии Копенгагена в адрес российских военнослужащих в министерстве отвергли, назвав их необоснованными.

Российский посол назвал причину инцидента с БПЛА над аэропортом Копенгагена
Российский посол назвал причину инцидента с БПЛА над аэропортом Копенгагена

Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» медалью «За боевые отличия». В российском военном ведомстве заявили, что командир принял решение выпустить сигнальные ракеты для предотвращения дальнейшего сближения с датским вертолётом. Дипломатический спор начался 15 сентября, когда Копенгаген вызвал российского посла Владимира Барбина. В Копенгагене утверждали, что вертолёт выполнял плановую фотосъёмку российского военного корабля, а применение сигнальных ракет сочли недопустимым.

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Анастасия Никонорова
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