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Опубликовано 16 сентября, 10:49

Командира корвета «Сообразительный» наградили после инцидента с вертолётом Дании

Корвет «Сообразительный» проекта 22308. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Корвет «Сообразительный» проекта 22308. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wojciech Wrzesien

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за действия экипажа при предотвращении сближения с иностранным вертолётом в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный» за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолётом ВВС Дании», — говорится в сообщении МО РФ.

По данным ведомства, военнослужащие обнаружили воздушную цель, которую идентифицировали как вертолёт Fennec ВВС Дании. Экипаж заметил, что воздушное судно двигалось в сторону российского корабля и не отвечало на вызовы по международному каналу связи.

Для предотвращения дальнейшего сближения командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого, сообщили в Минобороны, вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля. В ведомстве отметили грамотные действия экипажа корабля при выполнении задачи.

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Летом именно российский корвет «Сообразительный» (борт 531) отогнал от танкера немецких пиратов из береговой охраны. Он не сопровождал танкер с самого начала, а на высокой скорости пришёл с востока. По радио прозвучало короткое и жёсткое предупреждение: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K». После этого корвет виртуозно оттеснил судно немецкой береговой охраны от танкера.

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Андрей Бражников
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