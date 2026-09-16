Командира корвета «Сообразительный» наградили после инцидента с вертолётом Дании

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за действия экипажа при предотвращении сближения с иностранным вертолётом в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный» за умелые и решительные действия при предотвращении провокации вертолётом ВВС Дании», — говорится в сообщении МО РФ.

По данным ведомства, военнослужащие обнаружили воздушную цель, которую идентифицировали как вертолёт Fennec ВВС Дании. Экипаж заметил, что воздушное судно двигалось в сторону российского корабля и не отвечало на вызовы по международному каналу связи.

Для предотвращения дальнейшего сближения командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные ракеты. После этого, сообщили в Минобороны, вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля. В ведомстве отметили грамотные действия экипажа корабля при выполнении задачи.

Летом именно российский корвет «Сообразительный» (борт 531) отогнал от танкера немецких пиратов из береговой охраны. Он не сопровождал танкер с самого начала, а на высокой скорости пришёл с востока. По радио прозвучало короткое и жёсткое предупреждение: «Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K». После этого корвет виртуозно оттеснил судно немецкой береговой охраны от танкера.