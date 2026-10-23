Франция впервые привлекла британские истребители к ядерным учениям

Великобритания впервые направила свои истребители для участия в учениях авиационного компонента ядерных сил Франции. Британские Typhoon отрабатывали совместные действия с французскими Rafale. Об этом сообщила министр Вооружённых сил Франции Катрин Вотрен.

«Впервые британские истребители Typhoon приняли участие вместе с французскими Rafale в учениях, организованных силами, отвечающими за авиационный компонент ядерного сдерживания Франции», — написала глава ведомства в соцсети X.

Вотрен назвала произошедшее важным этапом военного сотрудничества Парижа и Лондона. По её словам, манёвры продемонстрировали способность двух европейских ядерных держав координировать свои действия для укрепления безопасности континента.

При этом подробности сценария учений, количество задействованных самолётов и место проведения манёвров французская сторона не раскрыла. Об использовании ядерных боеприпасов также не сообщалось.

Военное взаимодействие двух стран в ядерной сфере заметно расширилось за последний год. В марте 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о развитии сотрудничества с европейскими партнёрами в области ядерного сдерживания, включая проведение совместных тренировок и посещение стратегических объектов.

Ранее Life.ru рассказывал о соглашении Франции и Великобритании по координации ядерных сил, заключённом в июле 2025 года. Париж и Лондон договорились согласовывать действия в сфере ядерного сдерживания, сохранив независимость собственных арсеналов. Кроме того, страны решили создать совместную группу для взаимодействия по вопросам ядерной политики, военных возможностей и операций.