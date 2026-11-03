Республиканская партия США рискует лишиться контроля над Конгрессом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Большинство предвыборных исследований указывает на преимущество демократов, причём позиции сторонников президента страны Дональда Трампа остаются уязвимыми даже в борьбе за Сенат.

Согласно прогнозу The Hill, вероятность победы демократов в Палате представителей оценивается в 77%, а их успеха в Сенате — в 56%.

О настроениях избирателей свидетельствуют и данные Race to the White House. По состоянию на 2 ноября поддержку оппозиционной партии выражали 51,8% опрошенных против 42,7% у республиканцев.

Положение команды Трампа осложняет историческая закономерность. С 1946 года в 18 из 20 промежуточных избирательных кампаний партия действующего президента теряла места в нижней палате американского парламента.

По оценке политологов, главным вопросом становится уже не столько возможность победы демократов в Палате представителей, сколько размер их потенциального преимущества. Даже значительные финансовые вложения в предвыборную кампанию и изменение границ избирательных округов пока не позволяют республиканцам переломить неблагоприятную тенденцию. В случае перехода Конгресса под контроль демократов Белый дом может столкнуться с серьёзными препятствиями при продвижении законодательных инициатив во второй половине президентского срока Трампа.