Соединённые Штаты не начнут очередную военную операцию против Ирана после проведения выборов в Конгресс. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передаёт пресс-пул.

Журналист спросил республиканца, будут ли США наносить удары после выборов. Трамп ответил отрицательно.

Напомним, 3 ноября в США состоятся промежуточные выборы: американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов, включая участников двух специальных выборов. Также выбирают губернаторов 36 штатов, региональных законодателей и местных должностных лиц. Голосование приходится на середину президентского срока Дональда Трампа и определит, какая партия получит контроль над каждой палатой Конгресса, что повлияет на возможности администрации проводить законы и утверждать бюджет. Президентских выборов в этом году нет — следующие состоятся в 2028-м.

Ранее Дональд Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится, поскольку США «побеждают с лёгкостью». По его словам, Тегеран готов заключить сделку. В противном случае, президент пообещал завершить конфликт силой. Также он обещал снижение цен на нефть после «победы» над Ираном.