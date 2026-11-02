Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что война с Ираном скоро завершится. По его словам, Вашингтон рассчитывает на соглашение с Тегераном, однако готов добиться окончания конфликта силовым путём.

«Война против Ирана скоро останется позади, так или иначе. Либо иранцы согласятся заключить сделку, либо мы закончим её силой. Мы побеждаем с лёгкостью. Они хотят заключить сделку, и это может произойти», — сказал Трамп.

Трамп также связал снижение нефтяных котировок с успехами американской стороны в конфликте. Он заявил, что нефть за день подешевела на $10, назвав это крупнейшим падением за всю историю торгов. По утверждению президента, стоимость сырья продолжит снижаться, поскольку США одерживают верх над Ираном.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что лидер страны Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия на дипломатическое урегулирование кризисов. Тегеран намерен искать выход из сложившейся ситуации путём диалога. При этом Пезешкиан подчеркнул, что преодолеть нынешние трудности страна сможет при поддержке и активном участии собственных граждан.