Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия на дипломатическое урегулирование кризисов. Об этом сообщил президент страны Масуд Пезешкиан, выступая на встрече с губернаторами провинций и мэрами крупных городов. Его слова передаёт агентство IRNA.

По словам иранского президента, Тегеран намерен искать выход из сложившейся ситуации путём диалога. При этом Пезешкиан подчеркнул, что преодолеть нынешние трудности страна сможет при поддержке и активном участии собственных граждан.

«Мы должны преодолеть вызовы и кризисы, созданные сегодня нашими врагами, опираясь на поддержку и сотрудничество граждан. Мы стремимся разрешить эти проблемы путем диалога. В этом вопросе верховный лидер также предоставил правительству соответствующие полномочия», — сказал он.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния Ирана и США. Стороны сохраняют разногласия по условиям урегулирования, однако дипломатические контакты при посредничестве других государств продолжаются.

Ранее Life.ru сообщал, что Пезешкиан призвал американскую сторону вернуться к меморандуму о взаимопонимании до промежуточных выборов в США. Иранский президент подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в продолжении противостояния, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит и от позиции Вашингтона.