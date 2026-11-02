«Из шоу в кошмар»: Выборы в США могут обернуться протестами и непризнанием
Эксперт Петро: Выборы в США превращаются из политического шоу в кошмар
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Предстоящие выборы в Конгресс США сопровождаются опасениями политического противостояния и возможных протестов. Политолог Николай Петро в беседе с KP.RU заявил, что голосование превращается из политического шоу в кошмар.
Западные СМИ уже обсуждают сценарии развития событий после выборов. В том числе — непризнание результатов. Der Spiegel рассказал о встречах активистов в Миннеаполисе, где обсуждались возможные действия на случай конфликтов с правоохранителями.
Сам Петро оценил обстановку вокруг голосования резко. По его мнению, напряжение вышло за рамки обычной политической борьбы.
«Выборы в США превращаются из политического шоу в кошмар», — приводит издание слова политолога.
Ранее Life.ru рассказывал о позиции официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно предстоящих выборов в Конгресс. Дипломат предположила, что некоторые европейские политики рассчитывают на поражение сторонников Трампа. По её мнению, такой результат может подтолкнуть Вашингтон к пересмотру подхода к украинскому урегулированию. Трампа также предупредили о риске импичмента из-за войны с Ираном.
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