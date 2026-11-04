Президент США Дональд Трамп наблюдает за результатами промежуточных выборов в Конгресс в компании чиновников и сотрудников администрации, но без самых близких людей. Вечер голосования в Белом доме первая леди Мелания Трамп и другие члены семьи американского лидера проводят отдельно. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По данным журналистов, родственники президента не присоединились к нему во время ожидания результатов голосования. Вместо семейного вечера Трамп собрал вокруг себя членов кабинета министров и сотрудников Белого дома, вместе с которыми следит за подсчётом голосов.

«Члены семьи президента не с ним сегодня вечером... Трамп наблюдает за результатами вместе с членами кабинета и сотрудниками», — сообщил источник телеканала.

Отдельное внимание привлекло отсутствие Мелании Трамп. Ранее представители её команды предупредили, что первая леди не приедет в Белый дом в этот вечер, поскольку полностью сосредоточена на дипломатических контактах, связанных с Россией и Украиной. Как уточняет NBC, уже в четверг Мелания должна провести в Белом доме встречу с представителями двух стран. Согласно информации, опубликованной на сайте американской администрации, первая леди также намерена выступить с речью, посвящённой перемирию в Алешках Херсонской области.

Напомним, 3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Американцы определяют состав всей Палаты представителей — 435 депутатов, а также 35 сенаторов. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах законодательного органа.

Ранее Life.ru писал, что демократы могут вернуть контроль над Палатой представителей США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Аналитическая служба Decision Desk HQ оценивала вероятность такого исхода в 84%, тогда как шансы республиканцев сохранить большинство составляли всего 16%. Согласно прогнозу, демократы могли получить 241 мандат из 435, что обеспечило бы им преимущество над республиканцами в 47 мест.