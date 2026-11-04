Демократическая партия США может вернуть контроль над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Вероятность такого исхода американская аналитическая служба Decision Desk HQ оценила в 84%, тогда как шансы республиканцев сохранить большинство составили лишь 16%.

Согласно прогнозной модели, демократы могут получить 241 из 435 депутатских мандатов, а республиканцы 194. Для контроля над нижней палатой Конгресса одной из партий необходимо занять не менее 218 мест. При таком распределении демократы не только вернут себе большинство, но и получат преимущество в 47 мандатов.

Ранее Life.ru рассказывал, что демократы отобрали у республиканцев место в Сенате США благодаря победе бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера. Он обошёл экс-председателя Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли, которого поддерживал Дональд Трамп. Купер займёт место сенатора Тома Тиллиса, решившего не переизбираться. Для демократов это первое завоёванное место в Сенате от Северной Каролины с 2008 года, позволившее партии сократить отставание от республиканцев.