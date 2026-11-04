Бывший губернатор Северной Каролины Рой Купер, представляющий Демократическую партию, победил на выборах в Сенат США, отобрав у республиканцев одно из мест в верхней палате Конгресса. Его соперником был экс-председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли, кандидатуру которого поддерживал президент США Дональд Трамп. О победе демократа сообщает Associated Press.

Купер займёт место сенатора-республиканца Тома Тиллиса, который отказался баллотироваться на новый срок. Для Демократической партии это первое завоёванное место в Сенате от Северной Каролины с 2008 года. При этом сам Купер ранее дважды избирался губернатором штата и четырежды побеждал на выборах генерального прокурора.

Результат голосования позволил демократам сократить отставание от республиканцев в верхней палате Конгресса. До выборов партия президента Дональда Трампа контролировала 53 места в Сенате против 47 у демократического блока, включая двух независимых сенаторов. Для получения большинства демократам необходимо увеличить представительство как минимум на четыре мандата.

Ранее Life.ru сообщал, что сенатор-демократ Марк Уорнер выиграл промежуточные выборы в Конгресс США от штата Вирджиния и получил право на четвёртый срок в Сенате. Его соперником выступил республиканец Берт Мидзусава — генерал-майор армии США в отставке, участвовавший в войне в Афганистане.