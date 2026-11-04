Президент США Дональд Трамп отказался считать неудачу республиканцев на промежуточных выборах личным поражением. В телефонном интервью Fox News он объяснил свою позицию тем, что сам не участвовал в голосовании как кандидат.

«Я не хотел бы считать это своим поражением. Меня не было в избирательных бюллетенях. Когда ты участвуешь в выборах, это совсем другое дело», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп выразил сожаление за проигравших однопартийцев, назвав их достойными республиканцами и патриотами. Оценивая кампанию соперников, президент признал, что демократы хорошо поработали и упорно боролись.

Кто получил большинство в Палате представителей и Сенате после выборов 3 ноября и что это означает для Трампа — в полном разборе Life.ru.

Напомним, на выборах 3 ноября американцы определяли состав всей Палаты представителей — 435 депутатов — и распределяли 35 мест в Сенате. Из них 33 разыгрывались на очередных выборах, ещё два — на специальных. Демократическая партия, по предварительным оценкам, получила большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года. Трамп назвал нынешние выборы в Конгресс самыми важными в истории США.