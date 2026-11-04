Демократическая партия США обеспечила себе большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Согласно данным Bloomberg, демократы получили как минимум 223 депутатских мандата при необходимых 218. Таким образом, республиканцы теряют контроль над нижней палатой Конгресса.

На момент оценки агентства за Республиканской партией числились 126 мест. Подсчёт голосов в остальных округах ещё продолжался, однако демократы уже преодолели необходимый для большинства порог.

Аналогичная ситуация сложилась в Сенате, где Демократическая партия также обеспечила себе большинство. По прогнозу Bloomberg, у неё 54 места против 41 у республиканцев. Таким образом, оппозиция получает контроль над обеими палатами американского парламента впервые за время второго президентского срока Дональда Трампа.

На выборах 3 ноября американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Новый состав Конгресса начнёт работу в январе 2027 года. Переход законодательной власти под контроль демократов может осложнить продвижение инициатив администрации Трампа, поскольку президенту придётся договариваться с политическими оппонентами.