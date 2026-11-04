Трамп сообщил о звонках лидеров демократов после их триумфа в Сенате
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Руководители Демократической партии США уже связались с президентом Дональдом Трампом и выразили желание сотрудничать с его администрацией. Об этом заявил сам американский лидер, добавив, что также успел поговорить с несколькими представителями политической силы.
По словам главы Белого дома, он готов искать компромиссы с демократами ради благополучия страны. Трамп подчеркнул, что не собирается тратить оставшиеся два года президентского срока исключительно на блокирование инициатив политических оппонентов.
«Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило. Я уже поговорил с некоторыми лидерами Демократической партии», — сказал Овального кабинета в эфире Politico.
По данным Associated Press, Демократическая партия по итогам голосования получила контроль над Сенатом, завоевав пять дополнительных мест. Но распределение большинства в Палате представителей ещё не было окончательно определено. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.
Ещё до голосования Трамп допускал серьёзное противостояние с политическими соперниками. Как ранее сообщал Life.ru, 1 ноября американский лидер пригрозил стать «мистером Вето» в случае победы демократов. Он намеревался блокировать законопроекты оппозиции, рассчитывая таким способом вынудить её к переговорам. Уже 4 ноября Life.ru писал, что Трамп подтвердил готовность воспользоваться президентским вето, если новый состав парламента начнёт препятствовать реализации его программы.