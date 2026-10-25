Конгресс против Белого дома: Как победа демократов может связать руки Трампу

Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США 3 ноября может серьёзно осложнить президенту Дональду Трампу проведение внешней политики. Оппозиция получит возможность влиять на решения Белого дома по Ирану, Украине, Израилю и зарубежной помощи. Четыре возможных сценария рассмотрело агентство Reuters.

Первым направлением может стать ограничение военной кампании против Ирана. Получив большинство хотя бы в одной палате Конгресса, демократы смогут использовать бюджетные полномочия для давления на президента, добиваясь согласования дальнейших боевых действий с законодателями. Кроме того, представители администрации могут быть вызваны на публичные слушания для объяснения планов Вашингтона.

В случае победы в обеих палатах демократы также смогут продвигать новые пакеты помощи Украине. По оценке Reuters, соответствующие инициативы могут получить достаточно голосов даже для преодоления президентского вето. Одновременно законодатели попытаются воспрепятствовать возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок после смягчения американских санкций.

Ещё одним направлением станет пересмотр военной поддержки Израиля. В последнем финансовом году Вашингтон выделил еврейскому государству 3,8 миллиарда долларов, однако часть демократов выступает за ограничение или прекращение поставок вооружений на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Наконец, оппозиция может попытаться сократить военный бюджет США и восстановить финансирование зарубежных программ, свёрнутых администрацией Трампа. Ранее президент запросил увеличение оборонных расходов сразу на 67%, до 1,5 триллиона долларов, но демократы заблокировали инициативу в Сенате.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские чиновники не рассчитывают на резкое увеличение американской помощи Украине даже в случае победы демократов на выборах. По данным Politico, в Брюсселе допускают лишь ограниченные уступки со стороны Белого дома. При этом новый состав Конгресса приступит к работе только в январе 2027 года, поэтому европейские власти стараются заранее обеспечить Киев необходимой поддержкой.