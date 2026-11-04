Демократы обеспечили себе контроль над Сенатом США по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Согласно данным американской аналитической службы Decision Desk HQ (DDHQ), представители партии и поддерживающие их независимые сенаторы получают как минимум 51 из 100 мест в верхней палате.

По состоянию на последнее обновление DDHQ, за демократическим блоком закреплён 51 мандат, а за республиканцами 40. Судьба остальных девяти кресел ещё не определена. При этом аналитическая служба уже объявила о переходе контроля над Сенатом к демократам.

Одними из главных успехов оппозиции стали победы в Техасе и Южной Каролине. В первом штате демократ Джеймс Таларико одолел республиканца Кена Пакстона, а во втором Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма*. Кроме того, демократы получили место в Северной Каролине благодаря бывшему губернатору Рою Куперу.

Перед выборами Республиканская партия располагала 53 мандатами против 47 у демократического блока. Чтобы получить большинство, оппозиции требовалось отобрать у политических соперников как минимум четыре места и при этом сохранить собственные.

Демократический блок получил необходимое большинство в верхней палате. Кто победил на выборах в США и какой расклад сложился во всём Конгрессе — смотрите в обновляемом хабе Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что аналитическая служба DDHQ оценила шансы демократов вернуть контроль над Палатой представителей США в 84%. Согласно прогнозной модели, Демократическая партия может получить 241 из 435 депутатских мандатов, тогда как республиканцам достанутся 194 места.

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