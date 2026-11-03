Крупнейшие американские разработчики искусственного интеллекта создали оперативные штабы для противодействия дезинформации во время промежуточных выборов в Конгресс США. Специальные команды OpenAI и Anthropic круглосуточно отслеживают возможные злоупотребления нейросетями, пишет газета The New York Times (NYT).

Сотрудники компаний ведут мониторинг в нескольких штатах. Среди основных угроз — распространение дипфейков, кибератаки и попытки повлиять на волеизъявление американцев с помощью искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется работе ChatGPT и Claude. Разработчики намерены выявлять случаи использования чат-ботов для распространения ложных сведений о кандидатах, процедуре голосования и результатах выборов.

К борьбе с подобными нарушениями подключились также Google и Meta*. Компании пообещали пресекать неправомерное использование собственных ИИ-инструментов в политических целях.

Промежуточные выборы в США проходят 3 ноября. Избирателям предстоит определить состав всей Палаты представителей Конгресса — 435 депутатов, а также выбрать 35 из 100 сенаторов. Кроме того, в 36 штатах проходят губернаторские выборы. Досрочное голосование в ряде регионов началось за несколько недель до основного дня выборов.

Итоги голосования определят, смогут ли республиканцы сохранить большинство в обеих палатах Конгресса. От этого во многом будет зависеть возможность президента Дональда Трампа проводить свою законодательную программу в оставшиеся два года второго срока.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пентагон решил задействовать военную разведку и ИИ для защиты промежуточных выборов в Конгресс США от иностранного вмешательства. Соответствующее распоряжение отдал глава американского военного ведомства Пит Хегсет. Документ предусматривает использование передовых цифровых технологий для выявления угроз, а также совместные операции Киберкомандования США и Министерства внутренней безопасности по противодействию возможным кибератакам.