Пентагон задействует разведку и ИИ для защиты выборов в Конгресс

Пентагон задействует военную разведку и киберпространство для противодействия иностранному вмешательству в предстоящие выборы в Конгресс США. Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

Соответствующее распоряжение отдал военный министр США Пит Хегсет. Согласно меморандуму, Пентагон должен использовать передовые разведывательные и цифровые возможности для выявления и пресечения зарубежного вмешательства в избирательный процесс.

В рамках инициативы планируется применять технологии искусственного интеллекта. При этом распоряжение не предусматривает отправку военнослужащих непосредственно на избирательные участки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп не стал исключать такую возможность.

Документ также предусматривает сбор и подготовку разведывательной информации о зарубежных угрозах американским выборам. Эти действия должны проводиться в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и указами исполнительной власти.

Отдельное направление — противодействие потенциальным киберугрозам со стороны иностранных субъектов. Для этого предполагается проведение совместных операций Киберкомандования США и Министерства внутренней безопасности.

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 3 ноября. В ходе голосования будут переизбраны 33 из 100 сенаторов и все 435 членов Палаты представителей. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы.

Ранее Life.ru сообщал, что поддержка Трампа среди республиканцев за неделю сократилась с 82% до 73%. Главными причинами падения рейтинга назывались рост стоимости жизни и война с Ираном.