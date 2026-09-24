В США предрекли конец трампизма через месяц

Республиканская партия рискует потерять Палату представителей и столкнуться с борьбой за сохранение контроля над Сенатом на промежуточных выборах в США, которые пройдут примерно через месяц. Такой прогноз дали главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с РИА «Новости».

Согласно последнему опросу Reuters, деятельность президента Дональда Трампа одобряют 32% американцев — это минимум за всю его политическую карьеру. При этом демократы опережают республиканцев на восемь процентных пунктов по уровню поддержки перед голосованием 3 ноября.

«Трамп горит, и вместе с ним горит его партия. В Белом доме понимают, что уже проиграли Палату представителей. Интрига сохраняется лишь вокруг Сената», — считает Васильев.

Одновременно в США пройдут губернаторские выборы. Сейчас республиканцы возглавляют 26 штатов, демократы — 24. По оценке Васильева, ноябрьское голосование может положить конец эпохе трампизма и вызвать глубокий кризис внутри Республиканской партии.

«Трамп — не просто лидер республиканцев, он заполняет партию собой на 80–90 процентов. Его некем заменить. Но эта эпоха завершается», — заявил американист.

Лукьянов также допускает поражение республиканцев в обеих палатах Конгресса. По его мнению, получение большинства позволит демократам осложнить Трампу вторую половину президентского срока новыми попытками импичмента. При этом независимые прогнозы увереннее говорят о возможном переходе Палаты представителей под контроль демократов, тогда как борьба за Сенат остаётся открытой.

Итоги выборов в Конгресс вряд ли приведут к радикальному изменению отношений Москвы и Вашингтона, считает Лукьянов. Он напомнил, что за предыдущие полтора года президентства Трампа заметного пересмотра американского курса в отношении России не произошло.

Ранее Life.ru сообщал, что поддержка Трампа среди республиканцев за неделю сократилась с 82% до 73%. Главными причинами падения рейтинга назывались рост стоимости жизни и война с Ираном.