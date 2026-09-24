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Опубликовано 24 сентября, 07:16

«Прижать Зеленского компроматом»: Трампу подсказали способ спасти США от кризиса

Политолог Станкевич: Трампу нужна сделка с Россией для снижения цен в США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Снизить цены на дизель перед выборами в США Дональду Трампу поможет договорённость с Москвой и прекращение украинских атак на российские нефтеобъекты, уверен экс-депутат Госдумы, политолог Сергей Станкевич.

«Остаются, правда, вопросы: как заставить Зеленского? Разве что прижать компроматом», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

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По его оценке, краткосрочная договорённость ради американских выборов едва ли заинтересует Россию. Вашингтону потребуется предложить долгосрочное соглашение о нормализации политических и экономических отношений.

Дизель в США подорожал до $6,51 за галлон при обычных $3,2–3,5. Эксперт связывает рост с конфликтами в Персидском заливе и на Украине, российским экспортным запретом и атаками ВСУ на НПЗ. Дополнительный спрос создают уборочная и отопительный сезон.

Высокие зарубежные цены стимулируют американские компании экспортировать топливо в ущерб внутренним поставкам. Специалист предлагает Трампу с 1 октября ограничить экспорт дизеля примерно на 40 дней, минимум на полгода снять ограничения с российских нефтяных поставок, а также добиться моратория на украинские удары.

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Ранее Зеленский выдвинул Трампу условие для отказа от ударов по энергообъектам России. Он заявил, что Киев готов к такому шагу, если Москва перестанет наносить удары по украинским энергообъектам, критической инфраструктуре и маршрутам продовольственного экспорта.

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Борис Эльфанд
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