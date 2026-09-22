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Регион
Опубликовано 22 сентября, 14:22

Макрон и Трамп объединили усилия для энергетического перемирия на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обсудил с американским лидером Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским идею моратория на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины. Переговоры прошли в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

«Мы также договорились с Трампом объединить усилия для временного прекращения атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины», — написал он в X.

Французский лидер также заметил, что считает необходимым как можно скорее перейти к серьёзным переговорам об условиях мира между Москвой и Киевом. Во время встречи с Зеленским стороны обсуждали и ситуацию в Чёрном море. Макрон сообщил, что ранее затрагивал с Трампом возможность отдельного перемирия в этом регионе.

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Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявил Трампу о готовности Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре при условии взаимности. Он увязал возможную деэскалацию с прекращением атак на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и маршруты продовольственного экспорта. До этого Дональд Трамп публично призывал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям. В Кремле при этом подчёркивали, что Москва выступает не за отдельные временные паузы, а за долгосрочное урегулирование конфликта.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и переговоры по Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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