Трамп признался, что «немного удивлён» результатами выборов в США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dylan Hayes Photo
Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более успешного выступления Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Итоги голосования, по результатам которого демократы получили контроль над обеими палатами американского парламента, стали для него неожиданностью. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире Fox News.
«Я немного удивлён. Думал, они выступят лучше. У нас была масштабная избирательная кампания», — сказал американский лидер.
По данным Associated Press, Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей и Сенате. Республиканцы, которые до голосования контролировали обе палаты, лишились этого преимущества.
Комментируя результаты, Трамп связал неудачу своей партии в том числе с войной против Ирана. Президент признал, что конфликт мог повлиять на настроения избирателей, однако подчеркнул, что считает свои действия правильными и при аналогичных обстоятельствах поступил бы так же.
Реакция президента последовала после потери республиканцами контроля над Конгрессом. Итоги промежуточных выборов в США 2026 года и распределение мест между партиями — здесь.
Напомним, Демократическая партия США получила контроль над обеими палатами Конгресса США. Согласно опубликованным Bloomberg оценкам, партия обеспечила себе не менее 223 мест в Палате представителей при необходимых 218. В Сенате демократы также преодолели порог большинства, получив возможность определять повестку верхней палаты.