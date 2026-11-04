Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более успешного выступления Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Итоги голосования, по результатам которого демократы получили контроль над обеими палатами американского парламента, стали для него неожиданностью. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире Fox News.

«Я немного удивлён. Думал, они выступят лучше. У нас была масштабная избирательная кампания», — сказал американский лидер.

По данным Associated Press, Демократическая партия обеспечила себе большинство в Палате представителей и Сенате. Республиканцы, которые до голосования контролировали обе палаты, лишились этого преимущества.

Комментируя результаты, Трамп связал неудачу своей партии в том числе с войной против Ирана. Президент признал, что конфликт мог повлиять на настроения избирателей, однако подчеркнул, что считает свои действия правильными и при аналогичных обстоятельствах поступил бы так же.

Реакция президента последовала после потери республиканцами контроля над Конгрессом. Итоги промежуточных выборов в США 2026 года и распределение мест между партиями — здесь.