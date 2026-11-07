Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 6 ноября, провёл телефонные переговоры по урегулированию украинского конфликта и намерен продолжить контакты в субботу. Кроме того, американский лидер анонсировал встречи по этому вопросу в понедельник и вторник, 9 и 10 ноября.

При этом глава Белого дома не уточнил, с кем именно состоялся первый разговор и кому он собирается звонить в субботу. Состав участников предстоящих встреч Трамп также не раскрыл.

Американский президент вновь подчеркнул, что рассчитывает на заключение масштабного соглашения, которое будет касаться не только России и Украины, но и европейской безопасности в целом. По его словам, будущие договорённости могут затронуть всю Европу.

Ранее Трамп уже высказывался о перспективах урегулирования после встречи со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Американский лидер подтвердил факт переговоров, однако отказался раскрывать их содержание.

«Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге», — заявил тогда Трамп. Он также выразил надежду на скорое завершение конфликта.

Новые дипломатические контакты проходят накануне запланированных на 10–11 ноября трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Ожидается, что стороны обсудят возможное прекращение конфликта, гарантии безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Вашингтон намерен выступить посредником на встрече переговорных делегаций.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры России и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Встреча должна пройти на рабочем уровне при посредничестве Вашингтона. Столица ОАЭ уже принимала два раунда трёхсторонних консультаций в январе и феврале 2026 года, по итогам которых стороны, в частности, договорились об обмене военнопленными.