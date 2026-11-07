Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен провести телефонные переговоры, касающиеся России и Украины. По словам американского лидера, звонки запланированы на 7 ноября. С кем именно он собирается разговаривать, в приведённом заявлении не уточняется.

Новый раунд телефонных контактов анонсирован на фоне подготовки трёхсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева. Встреча представителей России, США и Украины запланирована на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Ранее Трамп выразил уверенность, что российская и украинская стороны приблизились к возможности заключить соглашение. Американский президент также заявил, что рассчитывает на более широкие договорённости, которые могут затронуть вопросы европейской безопасности.

В предстоящих переговорах предполагается обсудить урегулирование конфликта, гарантии безопасности, снижение напряжённости и гуманитарные вопросы. Консультации должны пройти на уровне переговорных делегаций.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры России и Украины при американском посредничестве в Абу-Даби 10–11 ноября. До этого столица ОАЭ уже принимала два раунда трёхсторонних консультаций — в январе и феврале 2026 года. Одним из их результатов стала договорённость об обмене военнопленными по формуле «157 на 157», реализованная 5 февраля.