Президент России Владимир Путин сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров с участием Москвы, Вашингтона и Киева должен начаться во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби. Об этом глава государства рассказал на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Российский лидер также выразил благодарность руководству Объединённых Арабских Эмиратов за содействие в организации переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Как ранее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российскую делегацию возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. Переговоры пройдут при посредничестве США.