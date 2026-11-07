Первая леди США Мелания Трамп назвала историческим событием встречу представителей России и Украины, состоявшуюся 5 ноября в Белом доме. По её словам, переговоры помогли укрепить личные отношения между участниками и создать атмосферу взаимного доверия. Об этом супруга американского президента написала в соцсети X.

Мелания Трамп подчеркнула, что совместная работа представителей двух стран позволила наладить конструктивное взаимодействие. Она выразила надежду, что установленные контакты помогут сторонам продолжить диалог и станут основой для дальнейших мирных инициатив.

«Мы выбрали человечность вместо войны», — заявила первая леди США во время встречи в Белом доме.

В переговорах участвовали глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, а также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В американской администрации отметили, что встреча стала необычным событием для Белого дома. По оценке его пресс-службы, впервые первая леди США лично собрала для дипломатического диалога представителей двух государств, находящихся в состоянии вооружённого конфликта.

Во время мероприятия Мелания Трамп также подготовила личные письма президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль положительно оценил встречу представителей России и Украины с Меланией Трамп в Белом доме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность сохранения конструктивного настроя участников переговоров. По его словам, необходимо поддерживать возможность дальнейшего гуманитарного сотрудничества между Москвой и Киевом.