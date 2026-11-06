Кремль положительно оценивает встречу российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп, состоявшуюся 5 ноября в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув важность сохранения готовности сторон к дальнейшему гуманитарному сотрудничеству.

«Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что сейчас главное — сохранить конструктивный настрой участников и возможность продолжать гуманитарную работу по примеру недавней операции в Алешках Херсонской области. Именно её результаты стали основной темой встречи в Белом доме.

Российскую сторону на мероприятии представляли уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. От Украины присутствовали глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Во время мероприятия первая леди США поблагодарила представителей обеих стран за сотрудничество. Она выразила надежду, что достигнутые гуманитарные договорённости помогут создать основу для дальнейшего диалога и более масштабного урегулирования конфликта.

По итогам операции Москва и Киев заявляли о намерении продолжать совместную гуманитарную работу. В частности, российский и украинский омбудсмены обсуждали регулярную доставку помощи жителям Алешек. Именно сохранение такого взаимодействия, по словам Пескова, сегодня имеет особое значение.

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Алешках. Спецпредставитель российского президента подчеркнул, что участие первой леди США помогло согласовать временное прекращение огня и организовать помощь мирным жителям.