Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие в достижении прекращения огня в Алешках Херсонской области. Договорённости позволили организовать гуманитарную операцию для помощи местным жителям.

«От имени президента [Владимира] Путина и от имени народа Российской Федерации мы хотели бы поблагодарить первую леди Меланию Трамп за её выдающуюся гуманитарную роль в урегулировании ситуации в Алешках», — заявил Дмитриев.

Заявление прозвучало на мероприятии в Белом доме в Вашингтоне. Во встрече приняли участие первая леди США Мелания Трамп, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Поводом для мероприятия стало обсуждение гуманитарной операции в Алешках, ради которой стороны договорились о временном прекращении огня. Миссия была направлена на доставку помощи населению и организацию безопасного выезда жителей.