Дмитриев от имени Путина поблагодарил Меланию Трамп за перемирие в Алешках
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Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев от имени Владимира Путина поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие в достижении прекращения огня в Алешках Херсонской области. Договорённости позволили организовать гуманитарную операцию для помощи местным жителям.
«От имени президента [Владимира] Путина и от имени народа Российской Федерации мы хотели бы поблагодарить первую леди Меланию Трамп за её выдающуюся гуманитарную роль в урегулировании ситуации в Алешках», — заявил Дмитриев.
Заявление прозвучало на мероприятии в Белом доме в Вашингтоне. Во встрече приняли участие первая леди США Мелания Трамп, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
Поводом для мероприятия стало обсуждение гуманитарной операции в Алешках, ради которой стороны договорились о временном прекращении огня. Миссия была направлена на доставку помощи населению и организацию безопасного выезда жителей.
Ранее Life.ru сообщал, что гуманитарная операция в Алёшках прошла без нарушений режима прекращения огня. По словам Яны Лантратовой, режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября и позволил доставить жителям продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Помощь получили также соседние населённые пункты. Для желающих покинуть Алёшки организовали выезд с транспортным и медицинским сопровождением.